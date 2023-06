Europa League | il bel gesto di Mourinho | regala la medaglia a un bambino

(Di giovedì 1 giugno 2023) La finale difra Roma e Siviglia si è chiusa con un finale piuttosto polemico. Battibecchi fra le panchine, gialli estratti a volontà, un rigore reclamato dai giallorossi e un altro penalty, fatto ribattere dopo la parata che aveva tenuto in vita i capitolini, trasformato in seconda battuta da Montiel che ha consegnato la coppa al Siviglia. Fra le polemiche e la tensione c’è un uomo che, per un’intera carriera, si è trovato sempre a suo agio. Josè, il condottiero della Roma, arrivato a un passo dall’ennesima impresa e che da ieri ha perso, per la prima volta, una finale. Il beldi Mou Un faccia a faccia con l’arbitro, una strigliata al presidente della commissione arbitrale UEFA Rosetti e dubbi sul proprio futuro. Ma anche un bel. Andato a salutare i tifosi della ...

Commenta per primo Il calcio Italiano si è giocato ieri sera lo slot delle cinque squadre in Championscon la sconfitta della Roma ai rigori, ma può ancora sperare nelle otto squadre innel corso della prossima stagione. Passa tutto da una delle Italiane ancora finaliste: la Fiorentina . ...Ascolti Tv mercoledì 31 maggio 2023, in prima serata su Rai1 la finale diSiviglia - Roma ha conquistato una media di 6.507.000 spettatori pari al 34.1% (pre e post nel complesso: 3.895.000 e 26%; primo tempo: 6.376.000 con il 30.5%, secondo tempo: 6.593.000 e ...La sconfitta in finale dinon è proprio andata giù a José Mourinho . il Siviglia vince la coppa ai rigori e il tecnico portoghese non sembra avere dubbi sul responsabile... la direzione di gara, infatti, ha ...

E’ una giornata difficile in casa Roma. I giallorossi devono fare i conti con la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia, in una partita che è sembrata durare un’eternità e che ha ...Dan e Ryan Friedkin dovranno a breve decidere: tenere lo Special One alle condizioni che il portoghese ha imposto o dirsi addio e ricominciare da un progetto completamente nuovo