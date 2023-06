Europa League | i media spagnoli contro Mourinho

Le lacrime che hanno accompagnato il finale della sfida di Budapest, con la Roma battuta e costretta ad abbandonare il sogno di vincere l', sono l'immagine che resterà della stagione giallorossa. Il pianto di Mourinho e quello di Dybala, la delusione del popolo romanista che si era spostato in massa in Ungheria per ...Il Siviglia ha vinto l'ai rigori contro i giallorossi. A lungo tale è stato il grado di libera gazzarra sul campo che a un certo punto la Puskas Arena è parsa una succursale del Teatro Ambra Jovinelli Insomma, ...Jose Mourinho non ha resistito alla sconfitta dopo la finale dipersa dalla Roma contro il Siviglia. E a farne le spese soprattutto l'arbitro inglese Anthony Taylor che, secondo il portoghese, non aveva fischiato un rigore netto a favore dei romani. ...

Europa League, la furia di Mourinho contro l’arbitro: «Sei una fo**uta disgrazia» Corriere TV

I rigori, ancora una volta, la maledizione continua. A Budapest come quel 30 maggio 1984 all’Olimpico contro il Liverpool. Era la Coppa dei ...Più dei trofei, la sua importanza è nell'aver trasformato i giallorossi in pretendenti credibili per la vittoria ...