ESG | le aziende italiane sempre più attente al reporting

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il 78% delle impreseredige il bilancio di sostenibilità, a fronte di una media globale che arriva al 65% Il barometro C-suite 2023 di Mazars, gruppo specializzato in servizi di audit, tax e advisory, ha rivelato un significativo ottimismo tra gli executive di 27 paesi tra cui l’Italia, pur riconoscendo le sfide dell’instabilità economica e delle tensioni geopolitiche. In Italia, la tecnologia e la sostenibilità spiccano come priorità strategiche principali e i leader stanno investendo significativamente in queste aree. Come evidenziano gli analisti, in tale scenario la sostenibilità rappresenta ormai un criterio guida nella definizione delle strategie aziendali delineate dai manager italiani, secondo cui la qualità dei dati è considerata la sfida più grande per lequando producono il loro report ESG. In particolare, il 78% delle ...