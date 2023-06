Esame di maturità Lettera

(Di giovedì 1 giugno 2023) Inviata da Mario Bocola - Le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sull’diche non deve prevedere interrogazioni sulle singole discipline (che condivido in parte) e che, invece, l’debba svolgersi in un clima di serenità (che condivido in toto) mi hanno fatto venire l’amaro in bocca perché mi hanno riportato indietro a quando ho sostenuto l’dinel lontano 1991. L'articolo .

Il Miur, Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha pubblicato i nomi dei commissari esterni della2023 . Gli studenti possono conoscere la composizione delle commissioni d'e iniziare a cercare informazioni sui docenti esterni. È possibile consultare i nomi dei docenti esterni ...Per tutti noi ragazzi è un trauma, non riusciamo più a studiare, ho salvato il mio pc e i libri, ma non siamo pronti mentalmente all'. Prima laera una priorità, così come l'idea di ...Proprio in queste ore sono in pubblicazione l'elenco delle commissioni dell'di Stato del secondo ciclo.