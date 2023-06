Epidemia da tendinite | è colpa dello smartphone se i casi sono aumentati | Come evitare problemi

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 1 giugno 2023) Lae tantinon necessariamente di natura fisicacausati dall’utilizzo smodato di. Eccosalvaguardare la nostra salute. Ti svegli la mattina (ripetutamente) e una delle prime azioni che fai è quella di girare la testa verso il comodino e prendere lo. Continuerai a farlo a più riprese durante tutta la giornata, anche senza una ragione apparente. Anche in questo momento con ogni probabilità hai il telefono in mano, anche se una ragione apparente in questo caso c’è (ci stai leggendo, è una ragione più che valida).far fronte alle tendiniti da?Una volta terminata la lettura, che ci auguriamo proceda fino in fondo, riprenderai il telefono in mano decine se non centinaia di volte prima di ...