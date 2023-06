PECHINO - Il numero uno di Tesla, dopo la breve tappa a Pechino, è da ieri sera a Shanghai dove ha visitato a tarda notte la Gigafactory della compagnia di auto elettriche. È stato lo stesso vicepresidente della compagnia, ...Questa settimana- amministratore delegato di Tesla, fondatore di SpaceX e proprietario di Twitter, tra le altre cose - si è recato in visita in Cina, la prima in tre anni, con l'obiettivo ...Tesla Model 3 è una delle auto più popolari tra quelle presenti nella gamma della casa automobilistica di. A proposito di questo modello già da tempo si sa che presto subirà un vero e proprio aggiornamento. A proposito di Tesla Model 3 Restyling , nelle ultime ore si è diffusa la voce che il 3 ...

Elon Musk di nuovo la persona più ricca del mondo, supera Bernard Arnault Il Sole 24 ORE

Da Pechino a Shanghai e poi verso Austin. Si è concluso il viaggio in Cina di Elon Musk arrivato nella notte tra mercoledì e giovedì alla Gigafactory della megalopoli per poi fare rotta verso il Texas ...