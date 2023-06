Elle Getting Greener | venerdì 9 giugno a Napoli il forum di Elle dedicato alla sostenibilità

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Think, Change, Do. Pensa, cambia, fallo: un invito ad agire più che mai attuale in un momento di evidente cambiamento climatico. Sarà il motto del primo– laè un percorso, un grandeaperto liberamente al pubblico (per iscriversi https://live.hearst.it//) in programma, un evento Hearst organizzato dal settimanale, in collaborazione con Diarc-Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi diFederico II. A Palazzo Gravina (via Monteoliveto 3) si svolgerà una giornata di talk e tavole rotonde, masterclass e ...