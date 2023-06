Elettra Lamborghini | sulla gravidanza | “Ho paurissima di diventare mamma”

(Di giovedì 1 giugno 2023)è pronta a tornare sulle scene musicali con un nuovo disco. In attesa dell’uscita del suo nuovo progetto, l’artista darà il via a un tour instore. In occasione di tale evento la cantante si è concessa un’intervista in cui ha parlato di una possibile. “Hodi” – Intervistata da Vanity L'articolo

Queste le parole della cantante: 'Figli Non ho tempo e testa per pensarci' In occasione dell'uscita del suo nuovo album,ha rilasciato un'intervista al giornale 'Vanity Fair' dove non sono passate inosservate alcune sue dichiarazioni. Nel dettaglio, la cantante ha dedicato ampio spazio all'argomento ...Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi i brani di Motta e i dischi di Tedua, Aaron ed. I SINGOLI "La musica è finita" è il nuovo singolo di Motta. Il brano, prodotto da Tommaso Colliva, è anche il titolo del quarto album da studio ed uscirà in autunno, quando il ...Successo, fama, popolarità e soldi. Ed è proprio, cantante, conduttrice e ereditiera dell'omonima famiglia fondatrice della celebre casa automobilistica, che, a 29 anni , non ha nessuna intenzione di nascondere ciò che le piace ...

Elettra Lamborghini a tutto reggaeton: "Io sexy Per nulla, ma so come farvi divertire" TGCOM

Elettra Lamborghini ci racconta il suo secondo progetto discografico ‘Elettraton’, dal 2 giugno, parlandoci di hit, social e impegni in tv. La nostra intervista.Il 16 giugno il Tezenis Summer Festival, la manifestazione organizzata da Tezenis e Radio 105 con un calendario di eventi di musica dal vivo, per la prima volta arriva a Messina. La città dello ...