Elettra Lamborghini spiega perché non sta cercando una gravidanza

Leggi su isaechia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sta per tornare con un nuovo disco, una delle cantanti più amate dai giovanissimi. In occasione dell’inaugurazione del tour instore, si è concessa una lunga intervista sulle pagine di Vanity Fair. Alla nota intervista,ha raccontato del suo rapporto con i soldi, rilasciando alcune dichiarazioni che nelle ultime ore hanno generato una valanga di polemiche! L’ex opinionista de L’isola dei Famosi ha ammesso che non potrebbe mai vivere solo con 1500 euro. Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce. Ci riescono le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al ...