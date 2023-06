Elettra Lamborghini al centro della polemica | lei interviene e fa chiarezza

A piazza Duomo il 16 giugno 2023 si esibiranno: Finley + Ben, Colapesce & Di Martino, Leo Gassmann, Rose Villain, Paola & Chiara, Fragola Mameli, Silent Bob&Sick Budd,, Ana Mena, ...... il compagno della donna incinta scomparsa è indagato per omicidio aggravato di Chiara Pizzimenti Perché William all'incoronazione non si è inchinato a Camilla di Roberta Mercuri:...si apre al di là dei riflettori, svelando i suoi pensieri sulla ricchezza e la maternità. Scopriamo cosa ha da dire la celebre cantante. Il successo di ...

Elettra Lamborghini: «Vivere con 1.500 euro al mese Ci riescono i contadini. Io non potrei mai accettarlo. Fi ilgazzettino.it

Eppure, Elettra Lamborghini ammette che se avesse figli direbbe loro che «i soldi non hanno valore». Per ora, però, può rimandare tale spiegazione. Nel suo immediato futuro, infatti, non ci sono ...Dopo Sanremo ora puntano a fare successo con la bella stagione i Colla Zio, che pubblicano il singolo In fondo al Blu. Protagonista del pezzo è Rockabilly Carter, personaggio finzionale che la band ha ...