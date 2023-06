(Di giovedì 1 giugno 2023)si rinnova e presenta il suo ultimo gioiello per ladei. Abbiamo provato per voi il robot aspirapolvere e lavaT20, in commercio su Amazon a partire dal 30 maggio al prezzo di 1.099 euro. La novità rispetto al suo predecessore T10 Turbo? Si parte innanzi tutto da potenza maggiore, che offre una conseguente efficacia superiore di lavaggio. Ci sono poi delle funzioni innovative, presenti in precedenza esclusivamente in prodotti top di gamma. E, novità assoluta, il lavaggio dei panni cona 55 gradi. Come si presenta Il nuovo robot T20è molto simile esteriormente al suo predecessore, T10 Turbo, di cui vi abbiamo fornito unaqualche mese fa, ...

E questa è una delle migliori occasioni del momento per far entrare lain casa propria .Deebot X1 Turbo: caratteristiche tecniche.Deebot X1 Turbo è un sistema di pulizia ...E questa è una delle migliori occasioni del momento per far entrare lain casa propria .Deebot X1 Turbo: caratteristiche tecniche.Deebot X1 Turbo è un sistema di pulizia ...

Ecovacs, rivoluzione nella pulizia dei pavimenti: arriva Deebot T20 Omni con acqua calda, ecco la recensione Il Corriere della Città

Prezzo super per ECOVACS DEEBOT X1 TURBO, una soluzione completa con Stazione di pulizia automatica 3 in 1 versatile e funzionale, capace di risolvere tutti i problemi di pulizia a casa o in un piccol ...Il modello che fa da punto di riferimento nell'offerta di ECOVACS oggi è in offerta con un enorme coupon da ben 300 euro ...