È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 1 giugno 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 2 giugno, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Sardegna in vendita. Prima si è preso l’aeroporto di Olbia. Poi quello di Alghero. E ora punta Cagliari. Così il fondo F2i vuole mettere le mani sui principali scali dell’isola. A scapito del controllo pubblico e della continuità territoriale. “L’operazione sugli aeroporti di Olbia, Alghero e Cagliari mette a rischio i poteri di vigilanza delle istituzioni. L’affare è ...

... provenendo da tutto il mondo, lavorano in Italia e regalano al nostro paese uno sguardo, ... per Roberto presentarsi a uno show cooking coreano era una prova d'affetto importante, essendo...I sei comandamenti delhip hop Trap. Storie distopiche di un futuro assente La trap all'... 'La trap all'italiana di Sfera Ebbasta' èa settembre 2021. Lista dei migliori libri sulla musica ...LA NUOVISSIMA 2A EDIZIONE DEL BEST SELLER INVESTIRE IN MATERIE PRIME E' appenaillibro di Maurizio Mazziero , si tratta della 2a edizione dell' Investire in materie prime del 2017 ...

È uscito il nuovo numero di Voilà BeautyBiz

Giulio Zeppieri è uscito a testa altissima dal secondo turno del Roland Garros 2023. Il n.129 del ranking si è dovuto arrendere in quattro set al norvegese Casper Ruud (n.4 ...Nonostante l'uscita di scena, per il fuoriclasse pontino il match di ... mai entrato in carriera tra i primi 100, ha guadagnato nuovi tifosi e nuove certezze. Sa che la strada intrapresa con il team ...