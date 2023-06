È stata | inevitabilmente | la finale di José Mourinho

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 1 giugno 2023) La partita più lunga di sempre (forse) si è conclusa piuttosto bruscamente. Cominciata lo scorso maggio con un scontro tra la testa di Ibanez e quella di Gudelj dopo un minuto di gioco, è finita a giugno dopo che un altro tra quegli stessi giocatori ha spinto il secondo tempo supplementare oltre gli 11 minuti di recupero. Si sono appena toccati e a quel punto della partita sembrava una reciproca, contemporanea perdita di tempo, invece Gudelj è uscito dal campo zoppicando mentre Ibanez, con un labbro aperto da una gomitata presa in precedenza e lo sguardo traumatizzato di chi forse non si aspettava una giornata così pesante a lavoro, ha sbagliato il terzo e ultimo rigore della serie della Roma. È finita in un glitch della Rai: neanche il tempo di capire cosa fosse successo che l’argentino Montiel aveva calciato due volte il suo rigore, segnando la seconda volta e decidendo così, sempre ...