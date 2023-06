“E prometto di esserti Fedele sempre” | il nuovo cortometraggio di Giuseppe de Candia

Un matrimonio decisamente fuori dall'ordinario Da oggi è online il nuovo film breve " EdiFedele sempre ", di Giuseppe de Candia, giovane regista ma anche cantautore, che in questa nuova pellicola si impegna a raccontare, attraverso l'espediente comico, denunce sociali ...Da oggi è online il nuovo film breve " EdiFedele sempre ", di Giuseppe de Candia, giovane regista ma anche cantautore, che in questa nuova pellicola si impegna a raccontare, attraverso l'espediente comico, denunce sociali ...... mache vi scriverò presto ad uno ad uno. Un forte abbraccio per essermi stati vicini in ... Grazie mille di cuore perricordato di farmi gli auguri di buon compleanno. Hai contribuito ...

“E PROMETTO DI ESSERTI FEDELE SEMPRE”, È ONLINE IL ... MOLFETTA ILFATTO.NET

Da oggi è online il nuovo film breve “E prometto di esserti Fedele sempre”, di Giuseppe de Candia, giovane regista ma anche cantautore, che in questa nuova ...Da oggi è online il nuovo film breve “ E prometto di esserti Fedele sempre ”, di Giuseppe de Candia, giovane regista ma anche cantautore, che in questa nuova pellicola si impegna a raccontare, ...