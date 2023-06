È morto Ferdinando Carretta | nel 1989 sterminò la famiglia e confessò la strage in tv

Carretta trovatoa Forlì . Il caso Carretta: il triplice omicidio di Parma del 1989. Il suo nome non sarà nuovo a chi in quegli anni seguì il cosiddetto Caso Carretta . Il suo ...Carretta, che dalla fine degli anni Ottanta è stato al centro di un caso di cronaca molto famoso: nel 1989, a Parma, uccise i ...Carretta,a 61 anni, dopo aver trascorso un periodo in carcere e uno in una comunità di Forlì, dal 2015 era tornato in libertà e anziché tornare nella ...

Trovato morto Ferdinando Carretta: nel 1989 sterminò la sua famiglia a Parma TGCOM

Ferdinando carretta nel 1989 uccise a colpi di pistola la madre, il padre e il fratello. Dopo aver gettato i corpi in una discarica riuscì a depistare le indagini e fuggire a Londra. Confessò i ...È morto a Forlì, dove viveva da quando era tornato in libertà, Ferdinando Carretta, che nel 1989, a Parma, uccise i genitori e il fratello. Venne rintracciato solo nove anni dopo, quando si era ...