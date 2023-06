Dynamite 31 05 2023 Guess who’s coming back

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 giugno 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nella Viejas Arena di San Diego, California, ed il menù del giorno prevede il mega annuncio di Tony Khan, la prima difesa titolata della nuova TBS Champion Kris Statlander ed il Mixed Tag Team Match tra Adam Cole & Britt Baker e Chris Jericho & Saraya. Blackpool Combat Club vs. Lucha Bros & Bandido (4 / 5) Si tratta di un opener straordinario, del resto abbiamo sul ring alcuni tra i migliori performer al mondo. Anche stavolta il BCC si è dimostrato come una vera e propria macchina da guerra, la vittoria è arrivata grazie alla Seatbelt di Wheeler Yuta ai danni di Bandido. Vincitori: Blackpool Combat Club Nel post match Bryan Danielson si è alzato dal tavolo di commento per raggiungere Wheeler Yuta sul ring. ...