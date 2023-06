Dybala | il pianto a dirotto commuove tutta l' Argentina E conferma il suo legame con la Roma

Empatia, quella che ha provatocon la piazza giallorossa e quella che i tifosi della Roma e dell'Argentina hanno provato per lui anche ieri sera, alla fine della partita contro il Siviglia. ...Ildi Mourinho e quello di, la delusione del popolo romanista che si era spostato in massa in Ungheria per accompagnare la squadra nell'ultimo viaggio europeo: flash di una notte che ...Palomino ha fatto un'entrata complicata, poi quando vedigiocare oggi capisci che con lui negli ultimi due mesi i nostri risultati sarebbero stati diversi. Ha, sono modi diversi di ...

Il pianto inconsolabile di Dybala dopo la finale persa: anche gli ... Sport Fanpage

Cinque mesi fa la vittoria della Coppa del Mondo, ieri le lacrime per la sconfitta nella finale di Europa League che confermano il suo legame con la Roma ...L’inno cantato così forte da arrivare in Ungheria. L’esplosione di gioia al gol di Dybala, poi i pianti di sconforto ...