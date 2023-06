Due giugno | è boom prenotazioni! Italia da tutto esaurito | ma che stangata | è aumentato tutto

Leggi su fmag

(Di giovedì 1 giugno 2023) Una vera e propria esplosione di prenotazioni inaugura il ponte del due, l’occasione – data dalla Festa della Repubblicana – che moltini (e non solo) stavano aspettando per allontanarsi dal tran tran della vita quotidiana e rilassarsi, al mare o in montagna, oppure scoprire nuovi luoghi e città d’arte. Sono tutte d’accordo le associazioni di consumatori, che avevamo già sentito nei giorni scorsi: glini in viaggio saranno circa 15 milioni, ma pesano gli aumenti che si riversano su, dai soggiorni alla benzina, dai ristoranti agli ingressi in spiaggia. Vediamo nel dettaglio. Tutti i numeri del dueIl dueè un “ponte oltre le attese” secondo Assoturismo-Confesercenti. A partire da questa sera e ...