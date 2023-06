Droni | a Mosca in costruzione un rifugio anti - aereo destinato a oligarchi e gerarchi

Il governo russo ha commissionato la costruzione di un nuovo rifugio antiaereo per alti funzionari statali a, in risposta all'attacco diavvenuto di recente nella capitale russa durante il conflitto in Ucraina. Secondo il portale indipendente Meduza, il bunker, che avrà un costo iniziale di 35 ...Un effetto degli attacchi conlanciati dall'Ucraina - anche se Kiev smentisce - sulla Russia è la costruzione di un bunker aper proteggere gli alti funzionari statali. Secondo quanto riportato dal portale indipendente ...Mentre le forze armate dicontinuano ad attaccare l'Ucraina anche le incursioni deiin territorio russo non si fermano. L'ultimo obiettivo colpito è una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar. La ...

Droni su Mosca, Cremlino: "Terrorismo ucraino". Decine di attacchi anche su Kiev Sky Tg24

Un effetto degli attacchi con droni lanciati dall'Ucraina - anche se Kiev smentisce - sulla Russia è la costruzione di un bunker a Mosca ...Non una semplice gita in barca, un pranzo tra colleghi o una rimpatriata domenicale. Si è trattato di una vera e propria riunione di lavoro - ovviamente segreta - tra 007 italiani ...