Droga e armi nell’ex Snia di Varedo | due arresti | sequestrato fucile a canne mozze

(Di giovedì 1 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I carabinieri hanno trovatoall’interno dell’exdi, dove hanno arrestato due spacciatori eanche un. Ormai da anni in stato di abbandono e degrado, l’area dell’exdiè zona frequentata, non di rado, da pusher e tossicodipendenti che, approfittando della vicinanza della stazione ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

...da fuoco come la principale preoccupazione per la sicurezza. Tuttavia, la violenza scolastica quotidiana è la preoccupazione principale per gli insegnanti, insieme al bullismo, risse e...Tra vicende personali, virtù e convenienza, amore e tradimento, intrighi internazionali, ragioni distato, missioni di pace, misteri occulti e traffici illeciti di, la storia si svolge ......immagini di sistemi di videosorveglianza la frenetica attività di vendita al dettaglio della... oltre ad avere la disponibilità dida fuoco. La piazza era militarmente presidiata h24 da ...

Incensurati, con droga e armi in auto: nei guai tre amici PadovaOggi

Nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di armi e sostanze stupafacenti, i carabinieri ...I carabinieri hanno trovato droga e armi all'interno dell'ex Snia di Varedo, dove hanno arrestato due spacciatori e sequestrato un fucile ...