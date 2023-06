Dritto e Rovescio | alle 21 25 su Rete 4 | ospiti e anticipazionii della puntata

", questa sera alle 21.25 su Rete 4, Paolo Del Debbio dedicherà ampio spazio alla tragica alluvione che ha colpito l'Emilia - Romagna con un particolare focus su cosa sia necessario ...Waltert, invece, spinge appena può sia con ilche con il, spesso però, suo malgrado, incappando in gratuiti in lunghezza o in corridoio . L'andamento segue comunque i servizi fino al ...Giovedì 1° giugno, nel nuovo appuntamento con "", in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio dedicherà ampio spazio alla tragica alluvione che ha colpito l'Emilia - Romagna con un particolare focus su cosa sia ...

Domani a "Dritto e Rovescio", come aiutare per l'alluvione Dietro la Notizia

Celebriamo l'80° compleanno di Orietta Berti questa sera su Dritto e Rovescio, su Rete 4. Scopri di più sugli ospiti e le discussioni.“Dritto e Rovescio”, questa sera alle 21.25 su Rete 4, Paolo Del Debbio dedicherà ampio spazio alla tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna ...