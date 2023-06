Dopo omicidio fidanzato di Giulia voleva vedere altra donna

Il 30enne ha tentato di bruciare il corpo di Giuliaaverla uccisa a coltellate. L'uomo questa notte ha confessato l', facendo inoltre ritrovare il corpo in un'intercapedine dietro un ...L'si sarebbe consumato in via Rosario Nicolò. Sul posto la polizia giuntala segnalazione di spari in strada....della premeditazionela ricostruzione della sezione Scientifica dell'Arma ela confessione dello stesso 30enne, nel corso della quale non avrebbe versato una lacrima. Unil cui ...

Giulia Tramontano, fidanzato ha cercato l'amante dopo l'omicidio: "Ora sono libero" Adnkronos

La sorella di Giulia, dopo l'omicidio di Senago: "Grazie a chi ci ha dato una speranza, la nostra famiglia resterà unita" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...