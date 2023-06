(Di giovedì 1 giugno 2023)la, la. Il Pd di Ellysembra una barca alla deriva: mugugni interni, batoste elettorali, adii eccellenti e linea politica un tantino altalenante. Non solo sul tema dei diritti, dove mezzo partito guarda all’utero in affitto con sospetto mentre il segretario sarebbe favorevole; ma anche sulla difesa dell’Ucraina visto che oggi all’Europarlamento è andato in scena tutto lo psicodramma del Pd. Piccolo passo indietro. Da giorni l’Europa sta discutendo il disegno di legge a sostegno della produzioni di armi europee (chiamato Asap) che ha come scopo quello di rafforzare la capacità produttiva europea ideata per sostenere lo sforzo bellico di Kiev. Piccola nota dolente: tra i fondi destinati a missili e proiettili, ci sono pure alcuni fondi del Pnrr e del piano di Coesione. Costo totale: 500 ...

... anche se restano comunque indicative vedi le dimissioni di Pedro Sanchez in Spagnail ... che probabilmente è quella che ha meno colpe nellarimediata dal Pd in questa tornata delle ...Quel che è certo, all'indomani dellaai ballottaggi, è che Schlein preferisce restare a ... Magari,un'altra fase costituente.- Chiara Ferragniessersi presa lada una 11enne che fa Le risponde pure e i social, devo dire giustamente, bannano la minorenne da Instagram visto che servono 13 anni per aprire un ...

Dopo la scoppola, la sbandata: il Pd di Schlein è nel caos Nicola Porro

Mentre nel Pd tutti attendono il grande balzo, Elly Mao avverte: “Il cambiamento non è un pranzo di gala”. Il partito è in fermento, la débâcle alle ultime elezioni amministrative ha rivelato, perfino ...Dopo la sconfitta alle Comunali la segretaria convoca d'urgenza i dirigenti: "Una lezione per noi, ma pure per il M5S" ...