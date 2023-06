Dodò sulla finale contro l’Inter | «Volevamo vincere | ora un’altra possibilità»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tra meno di una settimana la Fiorentina scenderà in campo per giocarsi il trofeo della Conference League.parla ai microfoni di Sportmediaset dell’ultimapersa, quella conin Coppa Italia.– Il difensore della Fiorentinatornadi Coppa Italia persa: «Queste partite sono molto importanti per noi. Dopo aver perso una, chetutti, ora ne abbiamoper lavorare bene e portare a casa un trofeo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...