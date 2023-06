Docente accoltellata | lo studente va in carcere e dice al giudice | “Non so perché l’ho fatto”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Lodi 16 anni che ha accoltellato la sua insegnante nel milanese va in. Lo ha stabilito il giuper le indagini preliminari. L'accusa per il ragazzo è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio. L'articolo .

La notizia dellaa scuola da un proprio studente , di 16 anni, ha scosso tutto il Paese. L'insegnante, Elisabetta Condò, di 51 anni, è stata sottoposta, dopo l'aggressione, ad un lungo intervento ...... su Rai1 , è intervenuto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per discutere a proposito dell'attualità e dell' aggressione alladi Abbiategrasso,da uno ...... a sud di Milano, è statada un suo studente di 16 anni. L'insegnante, raggiunta dall'... L'amarezza dellaHa una voce scossa ma decisa la professoressa di Lettere aggredita a ...

Docente accoltellata, “portatemi l’iPad in ospedale che aiuto i colleghi”. Lo studente si dice “sconvolto” e “chiederà perdono” Orizzonte Scuola

La notizia della docente accoltellata a scuola da un proprio studente, di 16 anni, ha scosso tutto il Paese. L’insegnante, Elisabetta Condò, di 51 anni, è stata sottoposta, dopo l’aggressione, ad un l ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...