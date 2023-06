Disprezzo per la stampa | repulisti in Rai | apologia del merito | così il Governo Meloni ci porta alla regressione culturale

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 giugno 2023) A oltre otto mesi dvittoria alle elezioni politiche del centrodestra con il trionfo di Fratelli d’Italia, si inizia a vedere davvero di che pasta è fatta la Giorgia--premier. Dismesse le museruole che aveva temporaneamente imposto a se stessa e ai suoi nei primi mesi dopo il risultato del 25 settembre, e venuta meno la pax draghiana a cui si era “ispirata” per opportunità, emergono infatti inquietanti segnali che dovrebbero preoccupare anziché far divertire, come accade nei siparietti che la nostra offre ai suoi lacchè e a buona parte dellanostrana, oggi improvvisamente fulminata sulla via di Giorgia. Oltre ai danni economici e politici che questosta producendo, all’orizzonte si stagliano sempre più chiari anche quelli culturali. Con effetti devastanti. Perché se un presidente del Consiglio ...