Disney+ | le novità di giugno 2023 | arriva “Avatar – la via dell’acqua”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il catalogo disi appresta ad accogliere numerosi nuovi titoli, tra cui il fortunatissimo sequel di. Il secondo capitolo della saga firmata James Cameron, però, non sarà la solain arrivo: di seguito il calendario delle uscite mensili. Mentre i format televisivi entrano in pausa nel corso della stagione estiva, le piattaforme di streaming video non conoscono sosta. Anchenon si sottrae da quest’ottica: così come Netflix e Prime Video, anche il colosso appartenente al gruppo The Walt Disney Company aggiorna costantemente il suo catalogo. Il prossimo mese, infatti, segnerà diverse, disponibili per tutti coloro che hanno sotto scritto l’abbonamento. Tra tutte, spicca l’arrivo in streaming di– La via. Ronal in 20th ...