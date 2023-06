Dino Barraco è morto | addio al decano dei giornalisti marsalesi

(Di giovedì 1 giugno 2023) E’, a Marsala, all’età di 83 anni, il giornalista, per circa mezzo secolo corrispondente del Giornale di Sicilia, con cui ha collaborato fino a pochi mesi fa. Originario di Trapani, era ildei. Insegnante di Lettere alle scuole medie, la sua carriera da cronista iniziò negli anni ’70, affiancando l’allora corrispondente del Giornale di Sicilia, Matteo Alagna Foderà. Per lo stesso quotidiano, prima di cominciare a scrivere, fece il fotografo. Fu anche direttore responsabile di alcune emittenti radiofoniche locali. Da giovane, dopo il diploma magistrale, fu insegnante anche nel carcere di Favignana. Nel 2021, ebbe la medaglia d’oro per i 50 anni di iscrizione all’Ordine dei...

