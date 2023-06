Diletta Leotta | “Il matrimonio con Karius? Ci penso ma deve chiedermelo lui”

"Sto vivendo un periodo bellissimo" aveva raccontato qualche settimana faa Silvia Toffanin , nel salotto di Verissimo . E si vede! La conduttrice sportiva è in attesa di una bambina dal fidanzato, Loris Karius . Per sua stessa ammissione, apprendere della ...Vi ricordate la storia d'amore conNel mese di marzo 2023, invece, l'attore di DayDreamer era stato avvistato in discoteca con un volto noto di Uomini & Donne . Il mese di maggio ..., a tre mesi dalla nascita della figlia, svela come ha conosciuto il fidanzato Loris e come ha scoperto di essere ...

Diletta Leotta ha confessato alcuni retroscena sulla sua gravidanza e sul suo amore per il fidanzato Loris Karius. Diletta Leotta frequentava Loris Karius da appena 2 mesi quando ha… Leggi ...Diletta Leotta ha confessato che Michelle Hunziker si è offerta di accompagnarla in sala parto. E Loris Karius