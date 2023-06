Diede dell’«orango» alla ministra Pd Kyenge | Calderoli condannato a 7 mesi per diffamazione aggravata

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Robertoè statoa 7, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario, per le offese rivolte nel 2013 all’alloraIntegrazione Cecile. Il 13 luglio di quell’anno, parlando ad un comiziofesta della Lega di Treviglio,definì». Il dirigente del Carroccio era accusati dimatrice razziale, anche senon si era costituita parte civile. La Cassazione aveva annullato le precedenti condanne per il caso inflitte ain primo e secondo grado. Ma il prossimo ...

...che la maggiore età era allora fissata al compimento di 21 anni) votarono per il referendum istituzionale e per l'elezione dei deputati'Assemblea Costituente. Quest'ultima, poi,vita alla ...... con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario, per le offese rivolte nel 2013 all'allora ministra'Integrazione Cecile Kyenge. Il 13 luglio di quell'anno, parlando ad un comizio ...... ma anche il padre, Sasha Danilovic , in questo periodo era ancora più letale del resto'anno. ...e la Fortitudo con un famoso tiro da 'quattro punti' (canestro da tre più tiro libero) che...