Diamo all’Ucraina i proventi dei miliardi russi congelati dalle sanzioni europee

(Di giovedì 1 giugno 2023) C’è una differenza tra congelare e confiscare. L’Unione europea ha già fatto ricorso alla prima misura, bloccando i benicon leadottate dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ma sta studiando la seconda, cioè se e come agire sulle risorse sottratte al nemico ma formalmente ancora di sua proprietà, senza però mai uscire dall’alveo del diritto internazionale, come fa invece il Cremlino. In questo semestre di presidenza svedese, è stata istituita una task force apposita. All’Euroclear, il principale deposito di titoli internazionali dell’eurozona con sede a Bruxelles, sono bloccati duecentodi euro in asset della Federazione, di cui centottantaprovengonoriserve della Banca centrale russa. I vincoli sono scattati come ritorsione all’aggressione. Le restrizioni ...