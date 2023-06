Dia si è preso la Serie A | pronto al salto dalla Salernitana alle big

...si sono confrontati nella sede della rivista su come la fede cattolica plasmi l'immaginazione e... Scorsese l'avevamolto sul serio, con la forza di un invito personale: doveva rispondere. Non ...'Siamo grati a tutti coloro che hannoparte all'iniziativa - ha dichiarato la Presidente di #... di sostituirci alle istituzioni, ma di accompagnarle in un percorso proficuo e sinergico che...Splendida e finalmente radiosa, ma grazie a un profondo impegnocon se stessa dopo tanta ... 'Ogni tanto ci vuole qualcuno che tilo stimolo a sforzarti un po' di più, non sarei riuscita a ...

Salernitana, operazione per Dia: i tempi di recupero Footballnews24.it