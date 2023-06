Di Marzio a sorpresa sul mercato del Napoli | “Il nuovo Kvaratskhelia sarà lui”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 1 giugno 2023) Gianluca Di, esperto di calciodi Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna de Il Mattino. Tra i tanti temi trattati nell’intervista ovviamente si parla del futuro di tasselli importanti come Kim e Osimhen, oltre che delallenatore del. In ultimo c’è una chiusura anche sulin entrata, sul possibile “” in arrivo in azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Questa estate spero di non fare un tormentone sulin uscita del, spero che uno tra Osimhen e Kim possa rimanere così da concentrarmi sui talenti in entrata. Magari ilgiapponese. Spero di aprire la ...