Detenuto tenta di aggredire psicologa | la denuncia del SAPPE

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ennesimata aggressione nell’istituto penitenziario di Bellizzi, ad Avellino. Nel pomeriggio di oggi, undi origine egiziana hato diladel carcere con una lametta. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti ha impedito che lata aggressione si concretizzasse”,Marianna Argenio, vice segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Le motivazioni sottese a l’insano gesto sembrerebbero riconducibili al mancato trasferimento richiesto da tempo dal. Ma quanto può resistere ancora il personale della Casa Circondariale di Avellino, in emergenza ormai ogni giorno? E quando si decideranno i nostri Uffici ministeriali a prendere ...

'Le motivazioni sottese a l'insano gesto sembrerebbero riconducibili al mancato trasferimento richiesto da tempo dal. Ma quanto può resistere ancora il personale della casa circondariale di ... E qualche giorno fa, un altro, stavolta un italiano, per futili motivi hadi colpire un poliziotto in servizio nella Sezione con un pugno in faccia, minacciandolo anche di morte.

