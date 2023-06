Denise Galatà | morta la 18enne caduta nel fiume Lao durante il rafting | trovato il suo corpo senza vita

(Di giovedì 1 giugno 2023) La ragazza era dispersa da ieri dopo essere stata sbalzata dal gommone su cui si trovava per un’escursione lungo il corso d’acqua. La Pollino: «Abbiamo consegnato in caserma tutte le attrezzature, siamo sconvolti»

... riescano a trasformare il dolore della perdita in un'occasione di maturazione e di impegno, nella consapevolezza che la vita è un dono prezioso e che la solarità e il ricordo della giovaneli ...Il giorno dopo la tragica morte di, la 18enne morta nel fiume Lao mentre faceva rafting in gita con la scuola, il sentimento che prevale a Polistena, Rizziconi e in contrada Manduca dove la ragazza abitava, è quello dell'...Così il cordoglio della vice presidente della Regione Calabria con delega all'istruzione, Giusi Princi .