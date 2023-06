Denise Galatà morta facendo rafting | dieci persone indagate dalla procura

Lo afferma, in una nota stampa, il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, in relazione all'inchiesta avviata sulla morte di, finita nel fiume Lao dopo ...Abbonati per leggere anche Leggi anchemorta durante il rafting, interrogata la preside: "Indagini sulla gita", recuperato il corpo della giovane dispersa facendo rafting ...Sarà effettuata venerdì 2 giugno l'autopsia sul corpo di, la diciannovenne di Cinquefrondi morta nel fiume Lao dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting. L'esame, che sarà eseguito nell'ospedale civile di Corigliano - Rossano, é stato ...

Trovato il corpo di Denise Galatà, caduta nel fiume Lao durante il rafting Vanity Fair Italia