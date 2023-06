Denise Galatà | morta durante il rafting | il caso della gita estrema «Sbalzata sulle rocce»

Una gita scolastica nel Parco del Pollino finita in tragedia per la diciassettenne. Dopo 24 ore di ricerche condotte anche con i droni dai vigili del fuoco, dal Nucleo speleo - fluviale ...REGGIO CALABRIA - Una finita in tragedia. L'ultima prima della maturità, quella chenon affronterà. Il corpo della 18enne di Rizziconi, paesino nel cuore della Piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria , è stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri dentro ...Quel crudele fato che ha spezzato la vita di, una giovane ragazza di appena 19 anni che amava la vita, amava la freschezza di una vita la quale aveva quel profumo di giovinezza all'...

