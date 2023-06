Denise Galatà | morta durante il rafting | il caso della gita estrema «Sbalzata sulle rocce»

Il giorno dopo la tragedia di, la 18enne morta nel fiume Lao mentre faceva rafting in gita con la scuola, il sentimento che prevale a Polistena, Rizziconi e in contrada Manduca dove la ragazza abitava, è quello dell'...... riescano a trasformare il dolore della perdita in un'occasione di maturazione e di impegno, nella consapevolezza che la vita è un dono prezioso e che la solarità e il ricordo della giovaneli ...La giovane era caduta nel fiume Lao mentre faceva rafting Di: Redazione Sardegna Live É stata trovata morta, la studentessa 18enne dispersa da martedì dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting sul fiume Lao, a Laino Borgo. Il Rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone ...

Denise Galatà, morta la 18enne caduta nel fiume Lao durante il rafting: trovato il suo corpo senza vita Corriere della Sera