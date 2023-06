Delitto di Senago | l’ultima prova della banalità del male Ma contro la violenza non basta la morale

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Suldi, adesso ci saranno criminologi che tenteranno di spiegare in ogni modo ciò che è successo a Giulia Tramontano e al figlio che aveva in grembo. E si, perché le vite interrotte sono due, e quelle distrutte sono tre, compresa quella dell’assassino destinato certamente a un ergastolo. Perché si uccide la propria compagna incinta al settimo mese tentando anche di bruciarne il corpo?davvero l’esistenza di una vita parallela (con altra gravidanza) per perdere in questo modo la testa?di, ladell’ennesima supremazia narcisistica, onnivora Probabilmente non lo sapremo mai. Certo è che l’unica cosa che potremmo fare è rivolgerci a una platea di giovani e dire loro che anche questa triste storia, con relazioni concomitanti, sarebbe stata tutta ...