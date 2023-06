Deciso calo dell’inflazione nella zona euro da 7% al 6 | 1% Lagarde Bce | “Ancora non basta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Inflazione innell’interaa maggio. Il tasso di incremento dei prezzi scende al 6,1% dal 7% di aprile, tornando su valori precedenti l’invasione russa dell’Ucraina. Lo rileva la prima stima distat. L’inflazione è scesa più delle attese in Germania (da 7,6% a 6,3%), Francia (da 6,9% a 6%) e Spagna (da 3,8% a 2,9%). L’Italia, pur avendo registrato una flessione (da 8,6% a 8,1% il dato armonizzato per i criteripei) di distingue per una persistenza del carovita superiore alle previsioni. In generale l’inflazione è scesa in 18 dei 20 paesi. Il rallentamento dell’aumento medio dei prezzi è dipeso soprattutto dalla voce energia che segna un – 1,7%. In base alle scorse proiezioni, “non possiamo dircisoddisfatti ...