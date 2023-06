De Ketelaere via e la bomba dal Brasile | mercato Milan | le ultime di oggi

... tra chi arriverà e chi andràdopo l'ultima sfida con il Verona. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti ... La valutazione più delicata riguarda certamente De. Avrà un'altra chance o verrà ceduto ...... inAldo Rossi non chiudono alla possibilità di impiegare Diaz da esterno in caso di raggiungimento di un accordo con il Real Madrid, con Kamada e De, oltre a Bennacer quando rientrerà ...... firmerà un contratto di cinque anni da 3 milioni di euro a stagione per il club diAldo Rossi. ... Ma soprattutto servirà a valutare con più calma le posizioni di Charles De, per il quale ...

No al prestito, De Ketelaere via dal Milan solo per un grande offerta OA Sport

De Ketelaere via dal Milan Riflessioni in corso: le ultime notizie sul futuro del belga. Cosa può succedere in estate Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di De Ketelaere, che in questa stagione pa ...Nel design una «M» che fa da collegamento tra il club e la città. Tra i testimonial anche Leao. La maglia debutterà domenica nella partita contro il Verona ...