Ddl Made in Italy | Mascarino Pres Federalimentare | “Iniziativa dall’alto valore sociale ed economico”

" Apprezziamo i principi e gli impegni contenuti nelin Italy che auspichiamo inauguri una nuova stagione di politica industriale al passo con i tempi, volta sia a difendere l'identità delle nostre imprese e il loro ecosistema territoriale di ...Una notizia che dà seguito all'impegno che il ministro delle Imprese e delin Italy, Adolfo Urso, si era preso con la città nei mesi scorsi. 'Si tratta di un ottimo segnale per Prato - il ...in Italy: dal liceo alla tutela delle eccellenze passando per il fondo sovrano, le novità in arrivo Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'atteso disegno di legge sulin Italy , ...

Made in Italy, dal liceo al fondo sovrano: cosa prevede il disegno di legge Sky Tg24

"Apprezziamo i principi e gli impegni contenuti nel ddl made in Italy che auspichiamo inauguri una nuova stagione di politica industriale al passo con i tempi, volta sia a difendere l'identità delle n ...Nel DDL Made in Italy approvato dal Governo lo scorso 31 maggio una serie di misure a sostegno della produzione nazionale. I dettagli.