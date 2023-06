Dario Nardella vuole vietare gli affitti brevi nel centro storico di Firenze

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ha annunciato in una conferenza stampa che il comune approverà una delibera di giunta per contrastare lo spopolamento dell'“area Unesco”

"Tutti al Franchi! - scrive il sindaco- Il 7 giugno tifiamo insieme Fiorentina! Ringraziamo la ACF Fiorentina per la collaborazione, la disponibilità e per permettere a tanti tifosi ...In particolare, come riporta l'agenzia Ansa , un primo grande passo in questa direzione arriva da Firenze , con il sindacoche ha deciso di vietare l'uso di immobili con destinazione ...Lo ha annunciato il sindaco. Sarà varata una delibera di giunta per introdurre una modifica al Piano operativo comunale. L'obiettivo è sostenere la residenza nel centro storico. Lo ha ...

Maxischermo al Franchi, Nardella: “Oggi vedremo il Prefetto. C’è problema ordine pubblico” Fiorentina.it

Ha annunciato in una conferenza stampa che il comune approverà una delibera di giunta per contrastare lo spopolamento dell'“area Unesco” ...Il Comune di Firenze ha annunciato due novità contro il dilagare della piaga delle case destinate solo ai deleteri affitti di pochi giorni: un ...