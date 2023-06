Dario Nardella vuole limitare gli affitti brevi nel centro storico di Firenze

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ha annunciato in una conferenza stampa che approverà una delibera di giunta per contrastare lo spopolamento del

Ha annunciato in una conferenza stampa che il comune approverà una delibera di giunta per contrastare lo spopolamento dell'"area ..."Tutti al Franchi! - scrive il sindaco- Il 7 giugno tifiamo insieme Fiorentina! Ringraziamo la ACF Fiorentina per la collaborazione, la disponibilità e per permettere a tanti tifosi ...In particolare, come riporta l'agenzia Ansa , un primo grande passo in questa direzione arriva da Firenze , con il sindacoche ha deciso di vietare l'uso di immobili con destinazione ...

Maxischermo al Franchi, Nardella: “Oggi vedremo il Prefetto. C’è problema ordine pubblico” Fiorentina.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ha annunciato in una conferenza stampa che approverà una delibera di giunta per contrastare lo spopolamento del centro storico ...