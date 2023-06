“Danza con me” | la recensione del libro di Giuseppe Bertòn

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 1 giugno 2023) Pubblicata la raccolta poetica dal titolo “con me – Dance with me” di, con prefazione di Floriano Romboli e traduzione in inglese di Luisa Randon, nella prestigiosa collana “Alcyone 2000”, Guido Miano Editore, Milano 2023. Ritengo che a chi legge con attenzione le poesie cheraccoglie in questa silloge non sfugga l’importanza del ricorso da parte dell’autore alla tecnica formale-compositiva dell’iterazione lessicale e sintagmatica: «Nella notte, profonda d’oriente, / nel respiro della notte, / tra gli alberi d’oriente, Dionisio sogna. // Poi si accende, / sulla terra della Grecia, / sul mare dolce della Grecia…» (La notte, corsivi miei, come sempre in seguito); «Nella stazione del treno, / ho visto un homeless / passare. / Sporco, derelitto, perduto. // Poi la ...