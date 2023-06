Danny Masterson | l’attore è stato giudicato colpevole di stupro | sia lui che le vittime sono tutti membri di Scientology

(Di giovedì 1 giugno 2023), la star di That 70’s show, èdi due stupri, portato fuori in manette da un tribunale di Los Angeles e ora rischia di scontare trent’anni di carcere. La giuria lo ha dichiaratodi due su tre accuse dinel secondo processo a suo carico in cui la Chiesa dine è fervente sostenitore – ha svolto un ruolo centrale. Come riportano i giornali statunitensi, la moglie di, l’attrice e modella Bijou Phillips, è rimasta senza fiato quando èletto il verdetto e ha pianto quando il marito èpreso in custodia., 47 anni, sarà trattenuto senza cauzione fino alla condanna. ...

