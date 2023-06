Danny Masterson | attore di ' That 70' s Show' condannato per stupro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Una giuria di Los Angeles ha dichiarato colpevole di. L', noto al grande pubblico per il ruolo di Steven nella sit-com '70's' con Topher Grace, Ashton Kutcher e Mila Kunis, rischia una pena di 30 anni. Tre donne, tutte ex membri della Chiesa di Scientology, hanno accusatodi violenza sessuale nella sua casa di Hollywood tra il 2001 e il 2003. L'accusa, inoltre, ha sostenuto che l'abbia usato il suo status all'interno di Scientology per evitare le proprie responsabilità, e che l'organizzazione stessa avesse tentato di insabbiare le violenze. Le donne hanno affermato di essersi decise a farsi avanti dopo anni perché la Chiesa di Scientology aveva sconsigliato loro di ...

L'attore americano, star della serie tv That '70s show , stato ritenuto colpevole da una giuria di Los Angeles di due su tre capi di imputazione per stupro. Ora rischia sino a 30 anni di prigione. Ad ...è stato condannato per stupro, rischia fino a 30 anni di carcere. Sia lui che le sue accusatrici facevano parte di ...

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Una giuria di Los Angeles ha dichiarato colpevole di stupro Danny Masterson. L’attore, noto al grande pubblico per il ruolo di Steven nella sit-com ‘That 70’s Show’ con Toph ...Le accuse sono partite da tre donne appartenenti a Scientology. I fatti risalirebbero a oltre vent’anni fa. Guai in vista per la star della sitcom ‘That ‘70s show’ ...