Danilo | ecco la grande certezza per il prossimo anno | inevitabile

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 1 giugno 2023) La Juventus ha trovato inuna delle note migliori di questa stagione; ilbisogna ripartire da lui. Una stagione negativa sotto tutti i punti di vista; in campo la Juventus non è stata mai realmente competitiva per lo scudetto e nelle coppe il percorso è stato ancora più negativo con la Champions abbandonata solamente dopo la fase a gironi e l’Europa League persa per mancanza di cinismo nella semifinale di ritorno.(LaPresse)In una stagione così negativa sono veramente poche le note positive ma la Juventus deve aggrapparsi soprattutto a quelle se vuole ripartire nel migliore modo possibile. Non si può non sottolineare quanto fatto da, una delle principali note positive dei bianconeri. Il brasiliano era partito per giocare terzino destro e poi si è ritrovato a dover ...