Daniele Silvestri | “C’è una corsa alla banalizzazione dei feat | fatti per i like e incrementare lo streaming Riconoscere quelli veri e sinceri è facile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) “Sono felicemente un cantastorie”.si presenta così, a quattro anni dal precedente progetto discografico, con i nuovi brani di “Disco X”, in uscita venerdì 9 giugno. Una bella raccolta di storie, personaggi, amori, tragedie e con incursioni anche nel sociale con i temi dell’integrazione e dei bambini vittime delle guerre, gli omaggi ripetuti nascosti o palesi a Lucio D. Non mancano le collaborazioni nate in maniera del tutto spontanea, il cantautore ci ha mostrato dei video che ritraevano gli artisti coinvolti passati da casa sua, ed ecco che ci sono Fulminacci (“lo considero un po’ un figlioccio”) in “L’uomo nello specchio”, Giorgia (“è stata molto generosa perché l’ho chiamata in mezzo ai suoi mille impegni”) per la magia jazz di “Cinema D’Essai”, ci sono anche Frankie hi-nrg mc con Wrongonyou nell’intensa ...