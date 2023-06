Daniele e Oriana | Elenoire commenta in modo piuttosto colorito la rottura degli Oriele e offende la Marzoli | “Isterica | ignorante e stupida!”

(Di giovedì 1 giugno 2023)FerruzzilatraDal Moro ee butta benzina sul fuoco accendendo gli animi del fandomche, visti gli ultimi risvolti, sembra bello carico.FerruzzilaFerruzzi hato la fine della storia d’amore train maniera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Una storia d'amore nata durante l'esperienza al GF Vip è già terminata:Marzoli eDal Moro si sono lasciati di recente, e la modella ha spiegato ai fan degli Oriele i motivi per cui la relazione è stata interrotta nel corso di una room su Twitter. Una ......aveva appena concluso una storia con Eugenio Gallego , il suo milionario ex l'aveva tradita ... In casa voleva dimenticarlo ma ha conosciuto prima Antonino e poi. I due, insieme da alcuni ...Elenoire Ferruzzi commenta la rottura degli Oriele Elenoire Ferruzzi ha commentato la fine della storia d'amore train maniera piuttosto colorita pubblicando un post su Instagram: E ...

"Grande Fratello Vip", Daniele Dal Moro replica a Oriana dopo la rottura | E cita anche Nicole Murgia... TGCOM

Dopo una serie di sfoghi e racconti confusi ai loro follower, Oriana e Daniele hanno deciso di mettere un punti alla loro storia ...Elenoire Ferruzzi ha commentato la fine della storia d’amore tra Oriana e Daniele in maniera piuttosto colorita pubblicando un post su Instagram: E quindi Dove sono tutti gli invasati ora